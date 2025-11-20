Sürücüler dikkat! Trafik sigortasında ek indirim kararı: Uygulama yeni yılda başlıyor

Milliyet.com.tr/ÖZEL Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigortasıyla ilgili yeni uygulamayı hayata geçirdi. Buna göre Ulusal Engelli Veri Sistemine kayıtlı olan engelli bireylerin sahip oldukları bir araç için trafik sigortasından indirimli olarak faydalanabileceği duyuruldu.

Söz konusu düzenleme 1 Şubat 2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Normal şartlarda araçlar ilk satın alındığında 4’üncü basamaktan sigorta yapılıyor. Hasarsızlık durumuna göre yıllar içinde 8’inci basamağa yükselen sürücü %50 indirim alırken, hasar nedeniyle 0’ıncı basmağa inen bir sürücünün trafik sigortası %200 artıyor.

‘EK İNDİRİM GELECEK’

Peki şu anda ortalama bir hususi otomobilde trafik sigortası ne kadar çıkıyor? Basamaklara göre trafik sigortası tutarları ne kadar? Engellilere yüzde 20 ek indirimde sistem nasıl işleyecek? Konuyla ilgili detayları milliyet.com.tr’ye değerlendiren Tüketici Konfederasyonu Sigorta Komisyonu (TÜKONFED) Başkanı Turusan Bağcı şu ifadeleri kullandı: “SEDDK yeni bir genelge çıkardı. Buna göre engelli vatandaşlarımıza trafik sigortasında özel bir ek indirim gelecek. Bu indirimle ilgili tablo da yayımlandı. Baktığımızda %20’ye varan indirimler gelecek.

Sistem şöyle işleyecek. Bir engelli vatandaş ilk kez araba aldığında 4’üncü basamaktan sigorta yapılıyor. 4’üncü basamakta ne kadar prim çıktıysa bunun üzerinden %20 indirim alacak. Bunu alabilmesi için engelli vatandaşımızın dikkat etmesi gereken hususlardan biri Ulusal Engelli Veri Sistemi’ne kayıtlı olması şartıdır. Sistem üzerinden T.C. numarası yazıldığında buradaki kayıt otomatik olarak gelecek ve indirim vatandaşa yansıtılacaktır.

‘MEVCUTTA 5 YIL KAZA YAPMAYAN SÜRÜCÜ %50 İNDİRİM ALIYOR’

Tabloya göre mevcut indirimlere ek olarak bu indirim gelecek. Örneğin herhangi bir vatandaşımız ilk kez araba aldığında temel tarifeden sigorta yaptırıyor. Hasarsız kullandı, bu indirimler otomatik olarak 5’inci yılda %50’ye kadar çıkabiliyor. Yüzde 50 indirimi olan engelli vatandaşımız bu indirime ek olarak +%20 daha indirim alabilecek.

Diyelim ki bir vatandaşımız hasar yaptı. Birinci yıldan itibaren trafik sigortasında prim artışı var. Hasar yaparsanız %200’e kadar çıkan sürprim var.

‘KAZA YAPSA DAHİ İNDİRİM TANIMLANMIŞ’

Normal şartlarda engelli olmayan bir sürücü hasar yaptığında 4’üncü kademeden 3’üncü kademeye düştüğünde hasarsızlık indirimini kaybederken, engelli vatandaşa 3’üncü kademede %10 indirim tanımlanmış. Engelli birey ikinci kademeye düştüğünde de %5 indirim tanımlanmış. 1 yılda 3’ten fazla kazaya karışan ve 0 ile 1’inci kademeye düşen engelli vatandaşlar için bir indirim uygulanmayacak.

ORTALAMA BİR HUSUSİ OTOMOBİLDE TRAFİK SİGORTASI NE KADAR TUTUYOR?

Şu anda yeni sigorta yaptırmış, 4’üncü basamaktaki bir hususi otomobil için İstanbul’da 14 bin 912 TL sigorta bedeli çıkarken, Ankara, Bursa ve Kocaeli gibi illerde bu tutar 14 bin 464 TL seviyesinde.

Diyelim ki engelli vatandaşın sigorta bedeli 14 bin 912 TL çıktı. Bunun üzerinden %20 indirim uygulanacak. Bu düzenleme Şubat 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

HANGİ ARAÇLARA EK İNDİRİM UYGULANACAK?

Engelli vatandaşın birden fazla arabası varsa sadece bir araba için ek indirim uygulanacak. Taksi, minibüs ve otobüslere indirim uygulanmıyor.”