Suudi Arabistan petrol fiyatlarını yükseltti
Suudi Arabistan mart teslimi petrol fiyatlarını beklenmedik şekilde yükseltti.
07.02.2023 - 11:06 |
Asya, Avrupa ve ABD için mart teslimi petrol satış fiyatları vadeli piyasada ham petrol fiyatlarının yüzde 5 gerilediği bir dönemde geldi.
Aramco, Asya piyasası için mart teslimi Arap hafif petrolü fiyatını şubat ayına göre 20 cent yükseltti. Eylül ayından bu yana ilk kez fiyat artırıldı.
Avrupa için fiyat 2 dolar/varil ve ABD için 30 cent yükseltildi.
Sizin İçin Seçtiklerimiz
Sizin İçin Seçtiklerimiz