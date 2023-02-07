Suudi Arabistan petrol fiyatlarını yükseltti

Asya, Avrupa ve ABD için mart teslimi petrol satış fiyatları vadeli piyasada ham petrol fiyatlarının yüzde 5 gerilediği bir dönemde geldi.

Aramco, Asya piyasası için mart teslimi Arap hafif petrolü fiyatını şubat ayına göre 20 cent yükseltti. Eylül ayından bu yana ilk kez fiyat artırıldı.

Avrupa için fiyat 2 dolar/varil ve ABD için 30 cent yükseltildi.