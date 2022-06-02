Suudi Arabistan üretimi artırmaya hazır

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bugün yapılacak OPEC+ toplantısında üretimi hemen artırmaya hazır olduklarını açıklamaları bekleniyor.

Kaynaklar "Suudi Arabistan duruşunu değiştirme ve petrol fiyatlarını yatıştırmak için üretimi artırma konusunda ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ile anlaşmış görünüyor" değerlendirmesini yaptı.

OPEC+'ın eylül ayı için planladığı üretim artırımının bugünkü toplantıda temmuz veya ağustos ayına çekmesi de beklentiler arasında.