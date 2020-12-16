Suudi Arabistan'ın bütçesinde açık öngörülüyor

Kral Selman, Maliye Bakanına genel rezervden para çekerek, tahvil, sukuk ve diğer borçlanma araçlarını ihraç ederek açığı kapatma yetkisi verdi.

Suudi Arabistan Maliye Bakanlığı ekim ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle genel bütçe gelirlerinin 2020'nin ilk dokuz aylık döneminde yüzde 24 düşerek 144,4 milyar dolar olduğunu açıklamıştı.