Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
UzmanparaSuzuki Motor üretimine ara verecek
HaberlerUzmanpara Haberleri Suzuki Motor üretimine ara verecek
ABONE OL

Suzuki Motor üretimine ara verecek

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

24.05.2021 - 08:15 | | AA
Suzuki Motor üretimine ara verecek

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

GÜNCEL HABERLER

Kız arkadaşla gezintiye çıktı sonu kazayla bitti!

Kız arkadaşla gezintiye çıktı sonu kazayla bitti!

Son dakika... İstanbul'da işkence evi! Yeri tespit edildi

Son dakika... İstanbul'da işkence evi! Yeri tespit edildi

Altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı 508 lira seviyesinden işlem görüyor

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı

Kabus bitmiyor... Ölü sayısı 300 bini geçti!

Kabus bitmiyor... Ölü sayısı 300 bini geçti!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kız arkadaşla gezintiye çıktı sonu kazayla bitti!

Kız arkadaşla gezintiye çıktı sonu kazayla bitti!

Sıradaki Haber
Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Faiz ve ana para...

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Faiz ve ana para...

Sıradaki Haber
Lavlarla mücadele ettiler

Lavlarla mücadele ettiler

Sıradaki Haber
Son dakika... İstanbul'da işkence evi! Yeri tespit edildi

Son dakika... İstanbul'da işkence evi! Yeri tespit edildi

Sıradaki Haber