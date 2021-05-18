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Tahvil alımlarına karşı yapılan şikayet reddedildi

Almanya Anayasa Mahkemesi, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) tahvil alımlarına karşı yapılan şikayeti reddetti.

18.05.2021 - 11:02 | | Foreks
Tahvil alımlarına karşı yapılan şikayet reddedildi

Almanya Anayasa Mahkemesi, ECB'nin 2,4 trilyon euro büyüklüğündeki Kamu Sektörü Alım Programı'na karşı yapılan şikayeti reddetti.

Anayasa Mahkemesi yaptığı açıklamada, ECB'nin uygulanan tahvil alım programının uygun olduğunu gösterdiğini belirtti.

Mahkeme, 2020 Mayıs ayında aldığı kararda ECB'den programın gerekli ve uygun olduğuna dair yeni kanıtlar sağlamasını istemişti. ECB de o günden bu yana Alman hükümeti ve Bundestag'a çok sayıda belge verdi.

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