Tahvil fonlarına sermaye akışı sürüyor

30 Haziran haftasında küresel tahvil fonlarına 13,2 milyar dolar sermaye girişi oldu. Hisse senedi fonlarına sermaye girişi ise 9,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

23 Haziran haftasında tahvil fonlarına 9,9 milyar dolar, hisse senedi fonlarına ise 7 milyar dolarlık giriş yaşanmıştı. 30 Haziran haftasında altın fonlarından 500 milyon dolar ve nakit fonlardan 25 milyar dolar çıkış gerçekleşti.