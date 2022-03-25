Tahvil fonlarından sermaye çıkışı sürüyor

BofA'nın EPFR verilerinden derlediği rapora göre küresel tahvil fonlarından 23 Mart haftasında 0,2 milyar dolar sermaye çıkışı gerçekleşti.

Tahvil fonlarından sermaye çıkışı 11 haftadır devam ediyor ve bu 2008 yılı 4'üncü çeyrekten bu yana görülen en uzun süreli sermaye çıkışı oldu.

23 Mart haftasında küresel hisse senedi fonlarında da 1,9 milyar dolar çıkış görülürken, yatırımcılar 13,2 milyar doları nakit fonlara ve 2,1 milyar doları altına yöneltti.