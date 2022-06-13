'Tahvil getiri farkları genişlerse euro zayıflar'

ING analistleri Euro Bölgesi üyelerinin devlet tahvilleri arasında getiri farkının açılmaya devam etmesi halinde EUR/USD ve EUR/CHF pariteleri üzerinde baskı olacağına işaret ederek, bu konuda belirleyicinin Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden gelecek mesajlar olacağını vurguladı.

Analistler dış faktörlerin ve hisse senedi piyasasındaki gelişmelerin negatif yönde devam etmesi halinde EUR/USD paritesinin 1,02'ye kadar gerileyebileceğine dikkat çekti.