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Tahvil ihracına 14 milyar euro teklif geldi

Yunanistan'ın 5 yıl vadeli tahvil ihracına 14 milyar euro teklif geldi.

05.05.2021 - 12:54 | | Foreks
Tahvil ihracına 14 milyar euro teklif geldi

Yunanistan'ın 5 yıl, 12 Aralık 2026, vadeli tahvil ihracına şu ana kadar 14 milyar euro teklif geldi.

İngiltere yasalarına göre ihrac edilen ve Atina Borsası'na kote edilecek tahvilin getirisini mid swaps +50 baz puan bölgesinde oluşması bekleniyor.

Yunanistan 5 yıl vadeli tahvilin ihracı için Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley ve Societe Generale'a yetki vermişti.

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