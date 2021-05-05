Tahvil ihracına 14 milyar euro teklif geldi

Yunanistan'ın 5 yıl, 12 Aralık 2026, vadeli tahvil ihracına şu ana kadar 14 milyar euro teklif geldi.

İngiltere yasalarına göre ihrac edilen ve Atina Borsası'na kote edilecek tahvilin getirisini mid swaps +50 baz puan bölgesinde oluşması bekleniyor.

Yunanistan 5 yıl vadeli tahvilin ihracı için Barclays, BofA Securities, Citi, Commerzbank, Morgan Stanley ve Societe Generale'a yetki vermişti.