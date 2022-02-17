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Tahvil zararları için ayrılan karşılık arttı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınının başından bu yana satın aldığı borçlanma kağıtlarında oluşabilecek zararlar için ayırdığı karşılığı 2021 yılında artırdı.

17.02.2022 - 13:19 |
Tahvil zararları için ayrılan karşılık arttı

Tahvil portföyü 445,4 milyar euro seviyesine ulaşan ECB, nakit karşılık olarak ayırdığı miktarı 610 milyon euro artırarak ECB kurallarının imkan verdiği en yüksek seviye olan 8,2 milyar euroya çıkardı.

ECB kurallarına göre tahvil zararları için ayrılan karşılık hissedarlar tarafından ödenmiş olan ECB sermayesini aşamıyor.

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