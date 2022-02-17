Tahvil zararları için ayrılan karşılık arttı

Tahvil portföyü 445,4 milyar euro seviyesine ulaşan ECB, nakit karşılık olarak ayırdığı miktarı 610 milyon euro artırarak ECB kurallarının imkan verdiği en yüksek seviye olan 8,2 milyar euroya çıkardı.

ECB kurallarına göre tahvil zararları için ayrılan karşılık hissedarlar tarafından ödenmiş olan ECB sermayesini aşamıyor.