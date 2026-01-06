'Tarifeler enflasyonu düşürebilir'

San Francisco Fed Ekonomik Araştırma Departmanı yetkilileri Regis Barnichon ve Aayush Singh tarafından tarife şoklarına ilişkin hazırlanan araştırmada, 2025'te ABD'de ortalama tarife oranındaki değişimin modern dönemdeki en büyük artış olduğu aktarıldı.

Araştırmada, böylesine büyük bir şokun işsizlik ve enflasyon üzerindeki olası etkilerini değerlendirmek için benzer büyüklükte tarife değişikliklerinin olduğu 2. Dünya Savaşı öncesi dönemdeki verilere bakılabileceği kaydedildi.

Analizlerin, önceki tarife artışlarının işsizliği artırdığını ve ekonomik faaliyet ile enflasyonu düşürdüğünü gösterdiğine işaret edilen araştırmada, "Belirsizlik, bu etkilerin arkasındaki bir faktör olabilir. Büyük bir tarife artışı belirsizliği artırır, bu da genel talebi azaltabilir ve enflasyonun düşmesine yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

Tarife şoklarının genel ekonomik etkileri konusunda pek bir fikir birliği olmadığı belirtilen araştırmada, bunun başlıca nedeni olarak uzun yıllardır gümrük vergisi oranlarında bu büyüklükte değişiklikler olmaması gösterildi.

Araştırmada, genel olarak bir tarife şoku enflasyonu yükseltirse diğer faktörler sabit kaldığında daha sıkı bir para politikasının enflasyondaki yükselişi kontrol altına almaya yardımcı olabileceği, buna karşılık tarife şokunun enflasyon üzerinde çok az etkisi olması ancak işsizliği artırması halinde para politikasının gevşetilmesinin faydalı olabileceği ifade edildi.

San Francisco Fed yetkililerinin araştırmasında, "Tarihsel verilere ilişkin analizimiz, 2025'teki büyük tarife artışının işsizlik üzerinde yukarı yönlü baskı oluştururken enflasyon üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabileceği olasılığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesine yer verildi.