Milliyet.com.tr/ÖZEL Tarihi rekor seviyeden hızla düşüş gösteren altın fiyatlarında kararsız seyir dikkat çekiyor. Ons altın 4 bin 381 dolar ile gram altın da 5 bin 905 TL ile tarihi rekor kırdıktan sonraki iki haftada tepetaklak oldu. Piyasada zaman zaman tepki çıkışları yaşansa da satışlar daha ağır basıyor.

ALTINDA SERT KAYIP SONRASI YÖN ARAYIŞI

Ons altın fiyatı 28 Ekim günü 3.886 doları görürken, gram altın da 5.244 TL seviyesini test etmişti. Kasım ayının ilk haftasında ons altın 4.000 dolar kritik sınırın altında işlem görürken, gram altın da 5.400 TL seviyelerini aşmakta zorlanıyor.

GRAM ALTIN 200 TL’LİK MARJDA SIKIŞTI

Gram altının rekor üstüne rekor kırdığı dönemde fiyatlar günlük bazda 100 TL’yi aşan artışlar gösteriyordu. Gelinen süreçte altının gram fiyatı 5.450 TL ile 5.250 TL bandı arasında sıkıştı.

İŞTE ALTINDAKİ SIKIŞMANIN NEDENİ!

Peki rekordan dönen altında sert bir yükseliş hareketi bekleniyor mu? Altın fiyatlarında daha fazla geri çekilme olacak mı? Piyasalara dair son süreci milliyet.com.tr’ye değerlendiren BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı: “Gram altında günlük bazda çok büyük değişimler yaşanmıyor. Gram altında 5.400 TL seviyesinde dengelenme çabası var. 5.250-5.450 TL bandında bir gram altın profili var. Buradaki en büyük etken altında 5.900 TL doyum noktasına ulaşılmasından sonraki bir gevşemedir.

Bu fiyatlamanın içerisinde Fed var, Çin ile ABD arasındaki anlaşma süreçleri var. Filistin barışı vardı. Sonrasında İsrail’in tutumu dalgalanmayı beraberinde getirdi. Küresel bazda baktığımızda altında sadece kar realizasyonları yaşandığını söylemek mümkün.

‘ABD’NİN KRİZE GİRMESİ DÜNYAYI NEGATİF YÖNDE ETKİLEYECEK’

Bu süreçte ne savaşlar durdu ne ateşkese uyuldu... Siyasi riskler özellikle ABD tarafına baktığımızda hükümetin kapanmasının geniş bir alana yayılması ABD’de ciddi bir krizi beraberinde getiriyor. ABD’nin krize girmesi durumunda tüm dünya bundan negatif yönde etkilenecektir. Bu yeniden altının yukarı yönlü hareketi için bir işaret olarak algılanabilir.

‘5.050 TL SEVİYESİ ÖNEMLİ BİR DESTEK NOKTASI’

Gram altın tarafında geri çekilmelerde 5.050 TL seviyesi önemli bir destek noktası olarak gözüküyor. 5.050 TL seviyesi aşağı doğru kırılırsa satışlar biraz daha hızlanır. Bunun için içeride otomotiv sektöründe kredilerin açılması, vadelerin uzatılması gibi birtakım adımlar ya da konut sektöründe konut kredisi faizlerinin düşmesi, vadenin uzatılması gibi adımlar olursa bu altında sert satışları getirir. Aksi halde altın her düşüşte yeni alım fırsatlarını beraberinde getirecektir.

‘ORTA VADE İÇİN ÇOK İYİ FIRSATLARI BERABERİNDE GETİRECEK’

Olası geri çekilmelerde 5.050 desteği önemli, aşağı doğru kırılmadığı sürece bu seviyelerden gram altında alışlar denenebilir. 5.050 TL’nin aşağı doğru kırılması durumunda yeni bant aralığı 4.650-4.950 TL bandı olacaktır. Bu orta vade için çok iyi fırsatları beraberinde getirecek seviyelerdir.

SERT DÜŞEN ALTINDA BÜYÜK SIÇRAMA OLUR MU?

Altın fiyatlarında büyük bir sıçrama hareketi beklemiyorum, ancak ABD tarafında özellikle Trump’ın tutumu değişmez, hükümetin kapanması devam edecek olursa altında farklı senaryolar devreye girebilir.”