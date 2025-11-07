Tarihi rekoru fırsat bildiler! En çok altın alan iller belli oldu

Milliyet.com.tr/ÖZEL Bu yılın en iyi getiri sağlayan yatırım araçlarının başında gelen altın, yatırımcıların birinci tercihi oldu. Gram altın yılbaşında 2.983 TL seviyelerindeyken, 17 Ekim’de 5.905 TL ile tüm zamanların zirvesini gördü.

REKOR KIRAN ALTININ CAZİBESİ ARTTI

Altında özellikle ağustos sonrası dönemde başlayan rekor serisi kasım ayı itibarıyla son buldu. Fiyatlar 5.400 TL seviyelerine gerilerken, bu yıl yüksek getiriler nedeniyle tasarruf sahipleri altına yöneldi.

EN ÇOK ALTIN MEVDUATI OLAN İLLER

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre yılın ilk 9 ayında illere göre altın mevduat hesapları da belli oldu. Buna göre 907.1 milyar TL ile en çok altın mevduatı İstanbul’da oldu. 2024 yıl sonunda bu tutar 452.5 milyar TL seviyesindeydi. Yılın ilk 9 ayında artış %100.4 oldu.

İzmir’de ise yılın ilk 9 ayında altın mevduatı toplamı 159.5 milyar TL oldu. 2024 yıl sonunda bu tutar 79.8 milyar TL’ydi. Yılbaşından bu yana artış %99,89 oldu.

Başkent Ankara’da ise yılın ilk 9 ayında altın mevduatı 310.2 milyar TL oldu. 2024 yıl sonunda bu tutar 160.1 milyar TL’ydi. İlk 9 ayda altın mevduat artış oranı %93.83 oldu.

NE İSTANBUL NE ANKARA NE DE İZMİR... İŞTE BU YIL EN ÇOK ALTIN MEVDUAT ARTIŞI OLAN İL

Yılın ilk 9 ayına ilişkin altın mevduat artış oranlarına bakıldığında ise zirve Rize’nin oldu. Eylül ayında Rize’de toplam altın mevduat tutarı 17,3 milyar TL oldu. Bu tutar 2024 yıl sonunda 6,5 milyar TL’ydi. 9 ayda artış oranı %167,4 oldu.

Rize’den sonra en çok altın mevduatını artıran iller %100,4 ile İstanbul, %99.89 ile İzmir, %97,63 ile Aksaray, %96,42 ile Mersin oldu.

Aksaray’ın eylül sonu itibarıyla altın mevduat 10,1 milyar TL olurken, aynı dönemde Mersin’de toplam mevduat 41,5 oldu.

ALTINDA RİZE NEDEN ZİRVEDE?



Peki 3 büyükşehre kıyasla Rize gibi daha küçük şehirlerde altın birikimlerindeki artışın sebebi ne? İllere göre altın mevduat tutarlarını milliyet.com.tr’ye değerlendiren 3. Göz Danışmanlık Kurucusu Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı: “Gram altın yılbaşında 2.983 TL’ydi, 9 ayda artış oranı yüzde 98 oldu. Dolasıyla yüzde 98’in altında kalan altın mevduat değişimlerinin tamamı miktar bazında azalmayı gösteriyor.

Altın fiyatlarındaki artıştan dolayı TL bazlı mevduatlarda artış olduğunu görüyoruz. Örneğin bir ilde altın mevduatı yüzde 90 artmışsa, zaten altının aynı dönemde fiyatı yüzde 98 artış göstermiş. Bu, %8’lik kısım kadar altın satışı yapılmış anlamına geliyor.

Rize’de daha çok muhafazakar kesimin bulunması ve parasını faize yatırmaması nedeniyle bu kesim parasının değerini korumak amacıyla döviz ya da altın alıyordu. Dövizde getirilerin düşük olması nedeniyle altını tercih ediyorlardır. Altında trend yukarı olduğundan ve hedeflerin hızlı bir şekilde yukarı yönlü revize edilmesinden dolayı altında spekülatif kazanç eğiliminin arttığını görüyoruz.

Rize gibi küçük şehirlerde paranın değerini korumaktan çok vatandaşların kazanç sağlamak amacıyla altına yöneliminin olduğunu görüyoruz.

‘İSTANBUL’DA REEL ANLAMDA YÜZDE 2’LİK ARTIŞ VAR’

İstanbul’da altın mevduatlarında artış oranı TL bazında yüzde 100.4’tür. Zaten yılın ilk 9 ayında altın fiyatlarında yüzde 98 artış oldu. Yani İstanbul’da reel anlamda yüzde 2 civarında artış söz konusu. Dolayısıyla bu artış biraz da spekülasyon etkisiyle ve ‘altın fiyatları yükselecek’ beklentileriyle oluşmuş bir farktır.

İzmir’de ise artış oranı %99.89 seviyesinde. Altın fiyat yükselişi aynı dönemde yüzde 98 düzeyinde. Burada reel anlamda artıştan çok bahsedemiyoruz.

‘ANKARA’DA YATIRIMCILAR ALTIN POZİSYONUNU AZALTMIŞ’

Ankara’da altın mevduat getirileri yüzde 93.83 düzeyinde. Ankara’da bir miktar altın satıldığını da söylesek yanlış olmaz. Ankara’daki yatırımcılar fiyat yükselişlerinde altın pozisyonlarını bir miktar azaltmışlar, İstanbul ve İzmir’de pozisyonlarını korumaya devam etmişler.”