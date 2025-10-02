Tarihi rekorun ardından altında son durum

Ons altın bugün 3.870 dolar seviyelerinde dengelendi ve 3.895 dolarlık tüm zamanların zirvesine yakın kalmayı sürdürdü.

Haberin Devamı

ONS ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Teknik analistler destek seviyesi olarak 3.849 ve 3.828 doları işaret ediyor. Dirençler ise 3.882 ve 3.916 dolarda.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Dün 5.200 TL seviyelerini aşarak rekor kırdıktan sonra geri çekilen gram altın fiyatı bugün itibarıyla yön arayışını sürdürüyor. Gram altın bugün 5.179 liradan işlem görüyor.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ YÜZDE 99

City Index kıdemli analisti Matt Simpson, "Tarım dışı istihdam verisi öncesi açıklanan zayıf ADP istihdam verisi, Fed'in faiz indireceği beklentilerini canlandırdı ve doları zayıflattı. Ayrıca ABD hükümet krizinin de altına destek sağladığını görüyoruz" yorumunu yaptı.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Piyasalar, bu ay %99'un üzerinde bir olasılıkla 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor. Eylül ayında özel sektör istihdamının 32.000 azalması ve devam eden hükümet krizinin ekonomik verilerin açıklanmasını geciktirme riski, altının cazibesini artırıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Chicago Fed Başkanı Goolsbee'nin enflasyon konusundaki artan endişeleri, gelecekteki faiz politikasına dair temkinliliği de işaret etti. Düşük faiz ortamı ve siyasi belirsizlik altın için ideal zemin oluştururken, spekülatörlerin net uzun pozisyonlarını artırmaya devam etmesi de fiyatları destekliyor.