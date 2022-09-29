Taş kömürü ithalatı yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı Katı Yakıtlar İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre linyit üretimi temmuz ayında 6 milyon 367 bin 56 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 5,6 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 arttı.

TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİMİ TEMMUZ AYINDA 93 BİN 629 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taş kömürü satılabilir üretimi temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 29,2 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,3 arttı.

Taş kömürü koku satılabilir üretimi ise temmuz ayında 409 bin 784 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 2,5, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,2 yükseldi.

TAŞ KÖMÜRÜ İTHALATI TEMMUZ AYINDA 3 MİLYON 121 BİN 171 TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

Taş kömürü ithalatı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.

Taş kömürü koku ithalatı temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 220,1, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 36,4 yükseldi.

Üretimin teslimatları karşılama oranı temmuz ayında yüzde 107,6 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taş kömürü kokunda yüzde 92, taş kömüründe yüzde 3,1 olarak hesaplandı.

TAŞ KÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde temmuz ayında taş kömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 18'i kok tesislerine, yüzde 9,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 86,5'i termik santrallere ve yüzde 9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taş kömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 96 ile demir-çelik sanayine yapıldı.