Taşkömürü ithalatı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Haziran ayı katı yakıt istatistiklerini açıkladı. Buna göre linyit üretimi haziran ayında 6 milyon 742 bin 313 ton olarak gerçekleşti. Linyit satılabilir üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 5,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 arttı.

Taşkömürü üretimi haziran ayında 132 bin 158 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü satılabilir üretimi haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 11,6 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 yükseldi.

Taşkömürü koku satılabilir üretimi ise haziran ayında 399 bin 972 ton olarak gerçekleşti. Bu üretim bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalırken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı.

Taşkömürü ithalatı haziran ayında 3 milyon 97 bin 483 ton olarak gerçekleşti. Taşkömürü ithalatı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 82,1 bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 yükseldi.

Taşkömürü koku ithalatı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 67,4 bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 27 azaldı.

HAZİRAN AYINDA ÜRETİMİN TESLİMATLARI KARŞILAMA ORANI EN YÜKSEK LİNYİTTE GERÇEKLEŞTİ

Üretimin teslimatları karşılama oranı haziran ayında yüzde 104,7 ile en yüksek linyitte gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 84,3, taşkömüründe yüzde 5,1 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde haziran ayında taşkömürü teslimatının yüzde 61,1'i termik santrallere, yüzde 16'sı kok tesislerine, yüzde 12,9'u demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken, linyit teslimatının yüzde 85,1'i termik santrallere ve yüzde 9,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunda ise en fazla teslimat yüzde 95 ile demir-çelik sanayine gerçekleşti.