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Enflasyon raporu 8 Kasım'da açıklanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın 4. Enflasyon Raporu'nu 8 Kasım'da Ankara'da açıklayacak.

01.11.2024 - 11:24 | | AA
Enflasyon raporu 8 Kasım'da açıklanacak

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-IV"ün tanıtımı amacıyla 8 Kasım saat 10.30'da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 sonunda enflasyonun yüzde 38'e gerileyeceğini öngörmüş, 2025 ve 2026 tahminlerini ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 seviyesinde korumuştu.

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