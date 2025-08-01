TCMB firmaların döviz dönüşüm desteğini uzattı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasını 31 Ekim 2025 tarihine uzatmaya karar verdi.
01.08.2025 - 09:20 | | AA
TCMB'nin "Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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Buna göre, Banka firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerinin Türk lirasına dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025'ten 31 Ekim 2025 tarihine uzatılmasını kararlaştırdı.