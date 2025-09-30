TCMB ile Gambiya MB arasında mutabakat zaptı

TCMB'den yapılan açıklamada, "TCMB ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.