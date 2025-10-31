Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti
HaberlerUzmanparaTCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

TCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

31.10.2025 - 09:52 | | AA
TCMB, Papara'nın faaliyet iznini iptal etti

TCMB'nin "Papara Elektronik Para AŞ'nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Kararı" Resmi Gazetede yayımlandı.

Haberin Devamı

Buna göre, TCMB, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca Papara Elektronik Para AŞ'nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi.

Rusya duyurdu! Son bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik

Rusya duyurdu! Son bir haftada 7 yerleşim birimini ele geçirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye artık izleyen değil, izlenen bir ülke