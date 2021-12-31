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TCMB üçüncü müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 10 Aralık tarihli doğrudan müdahalesi ile 687 milyon dolar sattığını açıkladı.

31.12.2021 - 10:16 |
TCMB üçüncü müdahalenin miktarını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu ayın üçüncü doğrudan müdahalesinde döviz satım tutarının 687 milyon dolar olduğunu açıkladı.

TCMB, 1 Aralık tarihinde yaptığı ilk müdahalede 844 milyon dolar, 3 Aralık tarihinde yaptığı ikinci müdahalede 504 milyon dolar sattığını açıklamıştı. Böylece 1, 3 ve 10 Aralık tarihlerindeki üç müdahalede toplam satış 2 milyar 35 milyon dolar oldu. TCMB, aralık ayında 1 Aralık, 3 Aralık, 10 Aralık, 13 Aralık ve 17 Aralık olmak üzere toplam 5 doğrudan satış müdahalesinde bulunmuştu.

TCMB, yaptığı tüm müdahaleleri, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" açıklaması ile duyurmuştu.

TCMB, doğrudan müdahalelerinin 15 iş günü sonrasında satım miktarını açıklıyor.

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