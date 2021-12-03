TCMB'den piyasaya bir müdahale daha
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2 günün ardından yeniden dövize müdahalede bulundu. TCMB'den yapılan açıklamada "Döviz kurlarında sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." denildi.
03.12.2021 - 13:21 |
Merkez Bankası'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur."
8 YIL SONRA İLK OLDU
Merkez Bankası geçtiğimiz günlerde de Ocak 2014'ten sonra ilk kez piyasaya müdahale etmişti.
Merkez Bankası'ndan art arda yapılan açıklamalarda "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır" ifadeleri kullanılmıştı.