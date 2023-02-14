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Temassız kartta işlem için şifre şartı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) temassız kartların müşteri bilgisi dışında kullanımının engellenmesi için ilk işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması yönünde bankalara talimat verdi.

14.02.2023 - 10:06 |
Temassız kartta işlem için şifre şartı

BDDK tarafından yayınlanan bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Müşterilerin, bilgileri dışında kart kullanımlarının engellenmesini teminen, olağanüstü hal ilan edilen iller ile sınırlı olmaksızın ülkemiz genelindeki tüm banka müşterileri için ivedilikle kartlı ödemelerde yapılacak ilk temassız işlemlerde şifre girilmesinin sağlanması, sonraki işlemler içinse mevcut uygulamaya aynen devam edilmesi uygun görülmüştür.”

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