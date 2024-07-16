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Uzmanpara'Temmuzda faiz indirimi için sağlam gerekçe var'
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'Temmuzda faiz indirimi için sağlam gerekçe var'

Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius, pazartesi günü müşterilerine gönderdiği bir notta FOMC'nin 30-31 Temmuz toplantısından itibaren temel faiz oranını düşürmeye başlaması için sağlam bir gerekçe gördüğünü yazdı.

16.07.2024 - 09:05 | | Foreks Haber
'Temmuzda faiz indirimi için sağlam gerekçe var'

Son dönemdeki cesaret verici fiyat verilerinin enflasyonun azaldığına işaret eden Hatzius, Temmuz ve Ağustos aylarında daha da iyi huylu baskılar bekliyor.

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Ayrıca, aşırı ısınan iş gücü piyasasının önemli ölçüde soğumuş durumda olduğunu belirten Hatzius, "İş gücü talebindeki daha fazla yumuşamanın işsizlikte daha büyük ve çok daha az hoş karşılanan bir artışla sonuçlanacağı bir dönüm noktasına yaklaşıyor olabiliriz" dedi.

Goldman Sachs ekonomistleri aylık enflasyon oranlarını çekirdek PCE için %0,19 ve çekirdek piyasa bazlı PCE için %0,15 olarak tahmin ediyor.

CME FedWatch aracına göre, traderlar Temmuz toplantısında 25 baz puanlık bir faiz indirimine %8,6 olasılık veriyor.

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