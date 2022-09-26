Terra’nın kurucusuyla ilgili önemli gelişme

Mayıs ayının başlarında Terra (LUNA) Vakfı’nın iki kripto parası LUNA ve UST’nin çöküşüyle kripto paralar resmen tepetaklak olmuştu. Vakfın sabit dijital varlığı UST, 1 dolar sabitliğini kaybetmiş buna karşılık UST’nin tekrardan 1 dolar seviyesine ulaşabilmesi için rekor miktarda LUNA basımı gerçekleşmişti.

YATIRIMCILARIN PARASI BUHAR OLMUŞTU

Bu durum LUNA arzının yükselmesine yol açmış ve LUNA fiyatı hızla düşüşe geçmişti. LUNA ve UST’nin değeri sıfırlanırken, yatırımı olan binlerce mağdurun parası buhar olmuştu. Kripto ekosisteminin sert düşmesine neden olan bu gelişmeyle ilgili önemli bir detay ortaya çıktı.

DO KWON İÇİN KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Terra’nın kurucusu Do Kwon için Güney Kore’nin talebi üzerine Interpol kırmızı bülten yayınladı. Kritik gelişme sonrasında Terra ekosisteminin iki kripto varlığı LUNA ve LUNC sert düşüş kaydetti.

Bloomberg’in haberine göre Terra kurucusu Do Kwon için Interpol’ün kırmızı bülten çıkarması, soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Geçen hafta Güney Kore savcılığı, Terra kurucusunun ülkeye teslim edilmesi için kırmızı bülten talebinde bulunmuştu. Do Kwon ise yaptığı açıklamada kaçak olmadığını söyledi.

SİNGAPUR’DA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Do Kwon’un Singapur’da olduğu düşünülüyordu ancak son gelişmelere göre Singapur’da olmadığına dair açıklamalar yapıldı. Güney Kore savcıları ise Do Kwon’un kaçtığına dair önemli kanıtlar olduğunu ve iş birliği yapma niyetinde olmadığına inandıklarını söyledi.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI SONRASI SERT DÜŞTÜ

Terra’nın kurucusu Kwon hakkında kırmızı bülten çıkarılmasının ardından LUNA ve LUNC fiyatında hafta sonunda sert düşüş görüldü. Son 48 saat içerisinde LUNC yüzde 30’dan fazla değer kaybederek 0.00018138 dolara kadar geriledi. Aynı süre içerisinde LUNA fiyatı da yüzde 25 civarında gerileme göstererek 2 dolar sınırına düştü.