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Tesla, 137 milyon dolar tazminat ödeyecek

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, siyahi bir çalışanına, iş yerinde ırkçı ayrımcılığa uğradığı gerekçesiyle yaklaşık 137 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

06.10.2021 - 07:33 | | AA
Tesla, 137 milyon dolar tazminat ödeyecek

California'da görülen davada jüri heyeti, ABD'li şirketin San Francisco Bay bölgesindeki Fremont fabrikasında, asansör operatörü olarak çalışan 53 yaşındaki Owen Diaz'a ırkçılık yapıldığına karar verdi.

Kararda, 2015-2016 yılları arasında Diaz'ın çalıştığı 9 ay boyunca ırksal olarak düşmanca bir iş ortamına maruz bırakıldığı ve ırkçı tacizleri önlemek için Tesla yönetiminin makul adımlar atmadığı kaydedildi.

Diaz'ın avukatı Bernard Alexander, müvekkilinin iş yerinde ırkçı söylemlerle çağırıldığını, çalıştığı mekanda ırkçı resim ve yazılarla karşılaştığını öne sürdü.

Tesla, 137 milyon dolar tazminat ödeyecek

137 MİLYON DOLAR TAZMİNAT

Duruşma sonunda jüri heyeti, Tesla'nın Diaz'a 6,9 milyon dolar manevi tazminat ve 130 milyon dolar da cezai tazminat ödemesini emretti.

Bir hafta süren dava sonucunu memnuniyetle karşılayan Diaz, "Bu karar Tesla'nın fabrikasında neler olup bittiğine ışık tutuyor. Elon Musk, bununla sana uyarı yapıldı, o fabrikayı temizle." diye konuştu.

Karar üzerine Tesla Başkan Yardımcısı Valerie Capers Workman, şirketin bloğundaki mesajında, "Jürinin kararının haklı olmadığına kuvvetle inanıyor olsak da, 2015 ve 2016'da mükemmel olmadığımızın da farkındayız. Hala mükemmel değiliz. Ama 5 yıl öncesinden çok yol kat ettik." şeklinde ifadeler paylaştı. 

Mayıs ayında görülen başka bir davada, 10 bin kişinin çalıştığı Tesla'nın Fremont'taki fabrikasında, Melvin Berry adlı diğer bir siyahi çalışan da ırkçı ayrıma uğradığı gerekçesiyle açtığı davada 1 milyon dolar tazminat hakkı kazanmıştı.

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