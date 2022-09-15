Tesla, Almanya planını askıya aldı

Tesla, Almanya'daki batarya fabrikasını büyütme planlarını Berlin Belediye Konseyi'nin bu konuda Tesla tarafından yapılan başvuruyu gündeminden çıkarması sonrasında askıya aldı.

Berlin Belediye Başkanı, Tesla'nın planları konusunda daha fazla netleşmeye ihtiyaç duymaları nedeniyle konunun eylül toplantısında gündemden çıkarıldığını ifade ederken, konunun yıl sonuna kadar ele alınıp alınmayacağı konusunda bilgi vermedi.

Wall Street Journal'ın haberine göre Tesla gerek Almanya'daki bu gelişmeler gerekse ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin elektrikli araç ve batarya imalatının ABD'de yapılması için sağladığı vergi indirimleri sonrası üretimi ABD'ye kaydırmayı değerlendirmeye başladı.

Habere göre Tesla, Almanya'daki fabrikada kullanılması planlanmış olan ekipmaların ABD'ye taşınmasını tartışıyor.

Geçtiğimiz ay Kongre'den geçen ve Başkan Biden'ın imzaladığı "Enflasyon Azaltım Yasası" belirli zorunlulukları yerine getiren, ABD'de üretilen elektrikli araçlar için alıcılara 7500 dolara karar vergi indirimi sağlanmasını öngörüyor.