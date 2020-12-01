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01.12.2020 - 08:35 |

Tesla, S&P500 endeksine eklenecek

Tesla, 21 Aralık'ta S&P500 endeksine eklenecek.

Tesla, S&P500 endeksine eklenecek
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Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden biri olan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın S&P500 endeksine dahil olacağı 16 Kasımda duyurulmuştu.

S&P DJI dün gece yaptığı açıklamada Tesla'nın endekse dahil olma süreci konusunda detayları duyurdu. Tesla'nın endekse dahil olması ile endeksten çıkarılacak olan şirket 11 Aralık'ta açıklanacak.

Açıklamaya göre, Tesla endekse 18 Aralık'taki fiyatı ile dahil  olacak. Şirketin endekse girişinin yatırımcılar ile yapılan değerlendirme sonrasında tek dilim halinde gerçekleşmesi de kararlaştırıldı.

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