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Tesla'dan 5 milyar dolarlık anlaşma

ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Endonezya'dan nikel ürünleri satın almak için 5 milyar dolarlık anlaşma yaptı.

08.08.2022 - 09:45 |
Tesla'dan 5 milyar dolarlık anlaşma

Tesla'nın Endonezya'daki nikel işleme şirketlerinden bataryalarına malzeme satın almak için yaklaşık 5 milyar dolarlık sözleşmeler imzaladığı bildirildi.

Endonezya Denizcilik ve Yatırım İşleri Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan CNBC'de yayınlanan röportajında "Tesla ile sürekli müzakere halindeyiz. Endonezya'dan iki ürün alınmaya başlandı" dedi.

Bakan, Tesla'nın Sulawesi adasındaki Morowali dışında faaliyet gösteren nikel işleme şirketleriyle beş yıllık bir sözleşme imzaladığını söyledi.

Tesla konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

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