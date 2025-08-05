Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTesla'dan Elon Musk'a hisse ikramiyesi
HaberlerUzmanparaTesla'dan Elon Musk'a hisse ikramiyesi

Tesla'dan Elon Musk'a hisse ikramiyesi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim Kurulu, şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'a yaklaşık 29 milyar dolar değerinde hisse senedinin ikramiye olarak verileceğini duyurdu.

05.08.2025 - 09:13 | | AA
Tesla'dan Elon Musk'a hisse ikramiyesi

Tesla Yönetim Kurulu tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, Musk'ın 2017'den bu yana bir performans ödemesi almadığı anımsatıldı.

Haberin Devamı

Yargı engeline takılan 2018 yılı performans ödemesinin yeniden uygulamaya konması için Delaware mahkemelerindeki yasal mücadelenin sürdüğü belirtilen mektupta, hukuki zorluklara rağmen Musk'ın "dönüştürücü ve benzeri görülmemiş bir büyüme sağladığı" konusunda herkesin hemfikir olduğu vurgulandı.

Mektupta, Musk'a bir "iyi niyet" ödemesi yapılmasının önerildiği, bunun Musk'ın Tesla'da kalmasını teşvik edeceğine inanıldığı aktarıldı.

Hissedarlara gönderilen mektupta, "Yönetim Kurulu, Elon'a 2018 CEO Performans Ödülü kapsamında kazandığı toplam ödemenin yaklaşık üçte birine denk gelen sınırlı hisse senedi verilmesi yönündeki özel komite tavsiyesini oy birliğiyle onayladı." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda yaklaşık 29 milyar dolar değerinde 96 milyon hisse senedinin iki yıl boyunca şirkette kalması koşuluyla Musk'a verileceği bildirildi.

Haberin Devamı

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Aralık 2024'te Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını yinelemişti.

McCormick, "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Tesla'nın hisse senedi fiyatına bağlı olan bu tutar, yıllar içinde dalgalanma göstermişti.

UniChallenge Tech başvuruları başladı

UniChallenge Tech başvuruları başladı

Borsada otomotiv şirketleri gaza bastı

Borsada otomotiv şirketleri gaza bastı