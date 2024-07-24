Tesla'nın 2. çeyrek karı düşüş gösterdi

Tesla, bu yılın ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

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Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2 artarak 25,5 milyar dolara çıktı. Tesla, 2023'ün ikinci çeyreğinde 24,9 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin net karı ise yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 45 azalışla 1,5 milyar dolara düştü. Tesla'nın net karı, geçen yılın aynı döneminde 2,7 milyar dolar olmuştu.

Tesla'nın net karı, küresel çapta düşen satışlar ve fiyat indirimlerinin etkisiyle bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık yüzde 55 azalmıştı.

ÜRETİM VE TESLİMATTA DÜŞÜŞ

Tesla, 2024'ün ikinci çeyreğinde küresel çapta 410 bin 831 otomobilin üretimini yaparken, 443 bin 956 aracın teslimatını gerçekleştirdi.

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Şirketin araç üretimi bu dönemde yıllık bazda yüzde 14, teslim ettiği araç sayısı da yüzde 5 azaldı.

Tesla'dan yapılan açıklamada, şirketin ikinci çeyrekte zorlu çalışma ortamına rağmen rekor üç aylık gelir elde ettiği belirtildi.