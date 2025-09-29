Tesla'nın 3. çeyrek satış beklentileri yükseldi

Son haftalarda analist beklentileri daha önce 430.000 araç civarında olan konsensüsü 448.000'e yükseltti. Bazı tahminler ise teslimatların 456.000'e yaklaşabileceğini öngörüyor. Bu artışta ABD'de elektrikli araç vergi kredilerini Eylül sonunda sona ermeden önce almak isteyen alıcıların talebinin etkili olduğu düşünülüyor. Ancak bu rakamlar geçen yılki 463.000 teslimatın altında kalıyor.

Haberin Devamı

Öte yandan Avrupa'da satışlar baskı altında kalmaya devam ediyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'ne göre Ağustos ayı teslimatları yıllık bazda %37 düşüşle 8.220 araca geriledi ve yılbaşından bu yana %43'lük bir düşüş yaşadı. Bu yaklaşan teslimat rakamları, politika değişiklikleri ve yeni ürün döngülerinin Tesla'nın talep profilini yeniden şekillendirebileceği bir dönemde şirketin küresel ivmesi hakkında yeni bir gösterge sunacak.