Tesla’nın Bitcoin satışı kripto paraları sarstı

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın sahibi olduğu Tesla şirketinin 2022 yılının 2. çeyrek bilançosu açıklandı. Buna göre şirket bilançosuna 963 milyon dolar nakit eklemek için Bitcoin varlıklarının %75’ini sattığını bildirdi.

BITCOIN, 5 HAFTANIN ZİRVESİNDEN DÖNDÜ

Kritik gelişme öncesinde Bitcoin geçtiğimiz gün 24 bin 276 doları görerek 5 haftanın zirvesine çıkmıştı. Tesla’nın bilançosunda Bitcoin varlıklarının büyük bir kısmını sattığını duyurmasıyla birlikte Bitcoin bugün 22 bin 638 dolara kadar geriledi.

Aralık ayında Tesla, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yaklaşık 2 milyar dolar tutarında Bitcoin’i olduğunu bildirmişti.

ELON MUSK NEDEN BITCOIN SATTI?

Elon Musk, Çin’deki Covid-19 karantinalarına vurgu yaparak, belirsizliğin ortasında nakit pozisyonlarını güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi.

TESLA, DOGECOIN SATTI MI?

Gelecekte Bitcoin varlıklarını artırmaya açık olduklarının altını çizen Tesla CEO’su, ellerindeki hiçbir Dogecoin’i ise satmadıklarını açıkladı.

ETHEREUM DA GERİLİYOR

Geçtiğimiz günlerde 1600 doların üzerine çıkan Ethereum, Tesla’nın bilançosu sonrası hızla düşüşe geçti. Ethereum bugün 1463 dolar seviyesine kadar gerileme kaydetti.

KRİPTO PARA PİYASASI 1 TRİLYON DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

Dijital varlıklarda görülen düşüşün ardından kripto paraların toplam sermaye değeri bugün 990 milyar dolar düzeyine kadar geriledi. Kısa süreliğine 1 trilyon doların altına sarkan kripto para piyasası toparlanma kaydetti. Dijital varlıkların toplam sermaye değeri şu dakikalarda 1 trilyon dolar civarında hareket ediyor.