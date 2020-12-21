Tevfikatlı Fatura Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Bir kesinti anlamı üzerinden de ifade edilen tevkifat, faturalandırma kapsamında vergi üzerinden ele alınmaktadır. Her ne kadar diğer fatura işlemlerini benzerlik gösterse dahi, belli başlı bazı unsurlarla önemli bir ayrım ortaya çıkarmaktadır.



Tevfikatlı Fatura Nedir?



Kelime anlamı ile bakıldığı zaman tevkifat kesinti anlamına gelmektedir. Tabii vergi açısından belli başlı bir anlamı bulanıyor. Bu da bir vergi üzerinden bölüşme ya da kesinti şeklinde ifade edilir. Aslına bakılırsa normal ya da irsaliye faturalarından pek bir farkı bulunmaz. Fakat bir yanıyla önemli oranda ayrıldığını Dile getirmek mümkün. Bu fatura kapsamında işlenmiş olan fatura üzerinde vergi kesintisi hem alacaklı hem de verecekliden ortak şekilde dile getirilmektedir. Yani alış ve satış kapsamında her iki kişiden de vergi kesintisi alınır.



Tevfikatlı Fatura Nasıl Hesaplanır?



En çok merak edilen konular içerisinde tevkifatlı faturanın nasıl hesaplandığıdır. Oldukça kolay bir şekilde bu hesaplamanın yapıldığını dile getirmek mümkün. Örneğin belli bir fiyatı bulunan bir ürün, aynı zamanda %20'lik bir KDV üzerinden ele alınsın. Ortaya çıkan KDV’nin 200 TL olduğunu düşünelim. O zaman bu durumda hem satıcı hem de alıcı üzerinden ikiye bölünmek suretiyle vergi kesintisi yapılır. Yani satıcıdan 100 TL ve alıcıdan 100 TL alınmak suretiyle KDV kesintisi gerçekleşir. Böylece paylaşılmak ve bölüşmek sureti ile tevkifatlı fatura hesaplaması yapılır ve buna göre fatura kesintisi vergi üzerinden gerçekleştirilir. Sonuç olarak faturalandırma tamamlanır.