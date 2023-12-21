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'TL depo alım ihaleleri düzenlenecek'

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası (TL) depo alım ihaleleri düzenleneceğini duyurdu.

21.12.2023 - 15:22 | | DHA
'TL depo alım ihaleleri düzenlenecek'

TCMB'den yapılan yazılı açıklamada, "Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'nun 52'nci maddesinde, para politikası hedefleri çerçevesinde para arzının ve likiditenin etkin bir şekilde düzenlenmesi amacıyla açık piyasa işlemleri yapılabileceği düzenlenmiştir. Bu çerçevede, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi ve kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırmak amacıyla Türk Lirası depo alım ihaleleri düzenlenecektir" denildi.

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