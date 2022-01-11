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TL mevduat dönüşümüne TCMB'den açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği'nde yeni bir düzenlemeye gitti. Artık tüzel kişiler ve şirketler de Türk lirası mevduat hesabı açabilecek.

11.01.2022 - 12:24 |
TL mevduat dönüşümüne TCMB'den açıklama

Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Tebliği'nde değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat ve katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılma hesabı sahiplerine destek sağlanmasına karar vermiştir.

Bankacılık sistemindeki toplam mevduat/katılım fonu içinde Türk lirasının payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yurt içi yerleşik gerçek kişilerin döviz ve altın mevduat ve katılım fonu hesaplarının Türk lirası vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağı açıklanmıştı.

Buna ek olarak, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin döviz ve altın cinsinden mevduat hesapları ve katılım fonlarının vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanmasına karar verilmiştir."

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