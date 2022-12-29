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TL mevduata stopaj desteğinde süre uzatıldı

Türk lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

29.12.2022 - 09:59 | | İHA
TL mevduata stopaj desteğinde süre uzatıldı

Buna göre 31 Aralık'ta bitecek olan süre destek karar ile 30 haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı.

Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67’nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince karar verildiği belirtildi. Karar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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