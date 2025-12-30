Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaTMSF, 1 şirket ile 2 ticari bütünlüğü satışa çıkardı
HaberlerUzmanparaTMSF, 1 şirket ile 2 ticari bütünlüğü satışa çıkardı

TMSF, 1 şirket ile 2 ticari bütünlüğü satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ, Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ile Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü satışa çıkardı.

30.12.2025 - 11:02 | | AA
TMSF, 1 şirket ile 2 ticari bütünlüğü satışa çıkardı

TMSF'nin söz konusu satış ilanları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Haberin Devamı

Buna göre, muhammen bedeli 3 milyar 860 milyon lira olarak belirlenen Form Sünger ve Yatak Sanayi Ticaret AŞ'nin ihalesine katılabilmek için 200 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 24 Şubat 2026'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

Prs Otelcilik Turizm Taşımacılık ve İnşaat Ticaret AŞ'ye ait Royal Teos Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün muhammen bedeli ise 4 milyar 600 milyon lira olarak belirlenirken, ihaleye katılabilmek için 460 milyon lira teminat yatırılması gerekecek. Açık artırma 11 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında yapılacak.

Muhammen bedeli 5 milyar 950 milyon lira olarak belirlenen Tekirova Turizm Yatırımları AŞ'ye ait Tekirova Turizm Otel Ticari ve İktisadi Bütünlüğünün ihalesinde, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 595 milyon lira teminat yatırılması gerekiyor. Açık artırma 18 Şubat 2026'da saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında düzenlenecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye'yi hayata geçirme çabalarını milli seferberlik halinde sürdüreceğiz

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın: Terörsüz Türkiye'yi hayata geçirme çabalarını milli seferberlik halinde sürdüreceğiz

Avrupalı liderler Ukrayna gündemiyle toplandı! 'Önemli bir güvenlik garantisi'

Avrupalı liderler Ukrayna gündemiyle toplandı! 'Önemli bir güvenlik garantisi'