TOKİ konutları kiraya verilebiliyor mu? İşte 500 bin konut kampanyasının şartları

Milliyet.com.tr/ÖZEL Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut kampanyasında başvurular geçtiğimiz gün itibarıyla başladı. Proje ile inşa edilecek 500 bin sosyal konut, dar gelirli vatandaşlar için yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade seçeneği ile satışa sunulacak. Bu sayede vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödeme imkanıyla ev sahibi olabilecek. Ülke genelinde de afet riskine karşı güvenli konutlar inşa edilecek.

T.C KİMLİK NO DETAYINA DİKKAT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye tarihindeki en büyük konut projelerinden biri olan Yüz Yılın Konut Projesi için başvuru tarihlerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı. Başvurular, e-Devlet üzerinden vatandaşların T.C. Kimlik Numarası (TCKN) son rakamlarına göre alınmaya başlandı.

Başvuru takvimi şöyle sıralandı:

Z10 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "0" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

11 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "2" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

12 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "4" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

13 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "6" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

14 Kasım 2025: TCKN'nin son rakamı "8" olan vatandaşlar başvuru yapabilecek.

15 Kasım 2025 tarihinden itibaren ise Yüz Yılın Konut Projesi başvuruları tüm vatandaşlar için açılacak ve başvuru süreci tamamlanacaktır.

Vatandaşlar, başvuru için belirtilen tarihlerde TCKN son rakamına göre işlem yaparak projeye başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAKAN KURUM BAŞVURAN KİŞİ SAYISINI AÇIKLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün başvuran kişi sayısını açıkladı.

Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye ev sahibi oluyor! Yüzyılın Konut Projesi’nde ilk gün 936 bin 159 vatandaşımız başvuru yaptı. Her başvuru, devletimize duyulan güvenin göstergesi. Milletimizin bu büyük ilgisine en sağlam en modern yuvalarla karşılık vereceğiz."

İŞTE AŞAMA AŞAMA BAŞVURU SÜRECİ

Peki başvuru yapacaklar nelere dikkat etmeli? Aynı haneden iki kişi başvuru yapabilecek mi? 30 yaş altı genç kategorideki bir kişinin anne ve babasının konutu olması durumunda başvuru yapılabilecek mi? Başvuru sürecini adım adım milliyet.com.tr'ye açıklayan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı şu ifadeleri kullandı: “500 bin konut için başvuru süreci dün başladı. İlk gün T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar başvuru yapabilir hale geldi. Bankadan yapılan başvurularda kimlik numarası şartı aranmıyor.

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama menüsüne TOKİ yazması gerekmektedir. TOKİ yazdıkları bölümden konut, iş yeri başvurusu seçeneğine tıklamaları yeterlidir.

Sonrasında konut iş yeri başvuru sayfası açılacak. TOKİ’ye kendi adınıza konut ya da iş yeri başvurusunda bulunabilir ve başvurularınızı takip edebilirsiniz şeklinde bir bilgi ekranı var. Burada ‘devam et’ seçeneği ile ilk ekranı geçebiliyoruz.

‘BAŞVURU YAPACAĞINIZ PROJEYİ SEÇMENİZ İSTENİYOR’

Daha sonra TOKİ tarafında ‘yeni başvuru’ menüsü ile sağ üst köşeye tıklıyoruz. Daha önce yapılan bir başvuru varsa bu sayfada görüntülenme imkanı oluyor. Yeni başvuru denildikten sonra projelerin il, ilçe bazında yer aldığı liste geliyor. Bu ekrandan il seçimini yapıp başvuruları filtreleme imkanınız da var.

Başvuru yapacağınız projeyi bulup işlem menüsünden ‘seç’ seçeneği ile ilerleyebiliyorsunuz. Daha sonra o ildeki projenin adı, projenin ili, ilçesi, daire tiplerinin en düşük ve en yüksek brüt metrekare bilgileri ve alternatif başvuru kategorileri ile başvuru bedeline ilişkin ekran çıkıyor. Buradan da ‘seç’ seçeneği ile işleme devam ediyorsunuz.

Sistem size daha sonra proje bilgilerinin olduğu ön bilgilendirme formu çıkarıyor. Bu formu PDF dosyası olarak indirip başvuru şartlarını taşıyıp taşımadığınızı inceleyebilirsiniz. ‘Yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum, beyanıma aykırı bir durum olması halinde başvurunun geçersiz olacağını kabul ediyorum’ seçeneğini işaretleyerek ‘devam et’ seçeneğine basabiliyorsunuz.

KATEGORİ SEÇİMİ YAPILIYOR

Daha sonraki aşamalarda iletişim bilgileriniz, adres bilgilerinizi teyit edip başvuru kategorisini seçtiğiniz ekrana aktarılıyorsunuz. Burada emekli, engelli, diğer, genç, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ve gaziler için alternatif başvuru kategorilerinin mevcut olduğu listeleniyor.

BAŞVURU SONRASI 3 GÜN İÇİNDE PARAYI YATIRMANIZ GEREKLİ

Daha sonra son ön izleme sayfanızda yaptığınız başvuruya ilişkin tüm detayların görüldüğü bir ekran geliyor. Bu ön izleme sayfasında hangi bankaya 5 bin TL yatıracağınız bir banka bilgisi yer alıyor. Burada önemli olan unsurlardan bir tanesi Ziraat Bankası tarafından adınıza açılacak ve SMS ile size bildirilecek olan hesaba 5 bin TL’yi yatırmanızdır. Hesabı kontrol etmeniz çok önemli. ‘Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden 3 iş günü mesai sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmazsanız başvurunuz geçersiz olacaktır’ şeklinde uyarı var.

‘BAŞVURUDA İKİ FARKLI YÖNTEM VAR’

Başvuru için iki farklı yöntem var. Eğer kişi e-Devlet üzerinden başvuru yapmak isterse başvurularda T.C. kimlik numarasının son rakamına göre başvuruların alınacağı unutulmamalıdır. Bu, sadece e-Devlet başvurularında geçerli. Eğer kişi banka şubelerinden başvuru yapacaksa orada herhangi bir T.C kimlik sınırlaması bulunmuyor.

15 Kasım itibarıyla kimlik numarasına bakılmaksızın tüm başvurular yapılacak. Bankalarda kimlik numarası şartı yok. Vatandaşlar Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım şubeleri aracılığı ile kampanyaya başvurabilir. Başvuru bedeli 5.000 TL olarak alınacak.

‘SÜRESİNDE ÖDEME YAPILMAZSA BAŞVURU İPTAL OLACAK’

Başvuru yapan vatandaşlara sistem onların adına açılacak bir hesap numarasını SMS ile bildirecek. Burada en önemli unsur şu: Sadece e-Devlet'ten başvuru yapmak yeterli değil. Başvuru yaptıktan sonra kendilerine gelecek SMS ile beraber 5.000 TL başvuru ücretini vatandaşın hesaba yatırması lazım. Bunu EFT, havale ve ATM yoluyla ödeyebilir. Süresinde ödeme yapılmazsa başvuru iptal olacak.

‘ŞEHİT AİLELERİ İÇİN BAŞVURU BEDELİ YOK’

Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine ait başvuru işlemlerinde başvuru bedeli alınmayacak. Bu kişilerin başvuruları sadece banka şubelerinden yapılabilecek.

BAŞVURU İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

E-Devlet üzerinden yapılacak başvurularda son tarih 18 Aralık. Banka şubelerinden yapılacak başvurularda son tarih 19 Aralık’tır.

İŞTE BAŞVURU İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Başvurularda ikamet şartına oldukça dikkat etmek gerekiyor. Son 1 yıl içinde ikametgahını değiştiren kişiler önceki ikametgah adreslerinin bulunduğu il, ilçe ya da beldede başvuruda bulunabilecekler. Bunun için en az son 1 yıldır o adreste oturmuş olma şartları adrese dayalı kayıt sistemi üzerinden kontrol edilecek.

İKAMETGAH ŞARTI

TOKİ tarafından paylaşılan merkez ilçeler listesi var. Merkez ilçeler listesinde büyükşehirlerde belirlenen merkez ilçelerde oturanlar il merkezindeki projelere başvuru yapabilecek. Başvuru sahipleri proje hangi yerleşim biriminde ise bu il merkezi, ilçe ya da belde ise o bölgedeki adrese dayalı kayıt sistemine göre en az 1 yıldır ikamet etme şartı söz konusu. Bulunduğu ilçede proje yoksa aynı il merkezindeki projelere başvuru yapılabiliyor. Emekli vatandaşlar ve deprem bölgesindeki projelere başvuru yapanlar için ayrıca nüfusa kayıtlı oldukları ilden de başvuru imkanı söz konusu.

GAYRİMENKUL ŞARTI

Önceki dönemlerde TOKİ başvurularında aranmayan, bu kampanyada aranacak önemli bir şart var. Konut dışında başka bir gayrimenkule sahip olanlar için, sahip oldukları bu mülklerin belediyedeki rayiç değerlerin 1 milyon TL’yi geçmemesi gerekiyor. 1 milyon TL’yi geçmeme şartı sözleşme sırasında belediyeden alınan rayiç değer belgeleri ile beraber teslim edilecek. Başvuru yapacak kişilerin kendilerinin, eşlerinin veya çocuklarının 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bir konutunun olmaması ve daha önce TOKİ’den bir konut almamış olması gerekiyor.

‘GENÇ KATEGORİSİNDE ANNE VE BABASININ KONUTU OLAN BAŞVURU YAPAMAYACAK’

Gençleri ilgilendiren bir hususu aydınlatmakta fayda var. 10 Kasım 1995’ten sonra doğan genç başvuru sahipleri için ayrıca anne ve babaları üzerinde Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde 24 Ekim 2025 tarihi itibarıyla tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması gerekiyor. Bu daha önce aranan bir şart değildi. Bir genç 30 yaşını geçmemiş, annesi ve babası adına bir konut var. Kendisi genç kategorisinden başvuru yapamayacak.

AYNI HANEDE BİRDEN FAZLA BAŞVURU YAPILABİLECEK Mİ?

Birden fazla başvuru alınmaması kriterine de dikkat edilmesi gerekiyor. Bir hanehalkı adına, kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir konut için başvuru yapılabilecek. Eğer birden fazla başvuru yapılırsa ikinci başvuruyu yapan kişinin başvurusu iptal edilecek.

‘KONUT TİPLERİ BAŞVURU KATEGORİLERİNE GÖRE DEĞİŞİYOR’

Bu konutlar devredilemeyecek, başvurular sırasında konut seçimi yapılamayacak. Konut seçimi yapılmasa da konut belirleme kurasında kategorilere tahsis edilecek konut tiplerinde ayrımlar söz konusu oldu.

Örneğin şehit aileleri, terör, harp ve vazife malullerine 2+1 65 metrekare konutlar,

Gazi vatandaşlara 2+1 65 metrekare konutlar,

En az yüzde 40 engelli vatandaşlara 2+1 65 metrekare konutlar,

Emekli vatandaşlara 1+1 55 metrekare ve 2+1 65 metrekare konutlar,

3 ve daha fazla çocuklu ailelere 2+1 tipi 65 metrekare ve 2+1 tipi 80 metrekare konutlar,

Yaşı 18-30 arası olan genç vatandaşlarımıza sadece 1+1 55 metrekare olan konutlar ve diğer alıcılara da 2+1 65 metrekare ve 2+1 80 metrekare konutlar öncelikli olarak tahsis edilecek.

Özellikle 18-30 yaş arası vatandaşların 1+1 daire tiplerindeki şansı biraz daha yüksek diyebiliriz. Eğer ilan edilen yerlerde yeteri kadar konut yapılamazsa ona en yakın konut tipi tahsis edilecek diyebiliriz.

HANE GELİRİNE DİKKAT

Hanehalı gelirleri ile alakalı kendisi, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları için hanehalkı geliri dikkate alınacak. Başvuru dönemi itibarıyla son 12 ay ortalamasının en fazla aylık net 127 bin TL, İstanbul için en fazla 145 bin TL olması gerekiyor. Burada her türlü aldıkları yardımlar hanehalkı gelirine ilave ediliyor. Eğer maaşta özel kesinti varsa, BES olabilir, kredi olabilir. Bunlar ödenen maaşa ilave edilecek.

TOKİ KONUTLARI KİRAYA VERİLEBİLİYOR MU?

TOKİ konutlarının kiraya verilemeyeceğine dair bir düzenleme yok. Lakin bu hak başkasına devredilemez.”

NEREDE, KAÇ KONUT YAPILACAK? İL VE İLÇE BAZINDA KONUT SAYILARI ERİŞİME AÇILDI

Projede en fazla konutun yapılacağı iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya olarak kayıtlara geçti. Bu doğrultuda 81 ilde 500 bin konutun yükseleceği ilçeler de netleşti.

En fazla konutun planlandığı şehirlerde, şehir merkezlerinden kıyı ve iç bölgelere uzanan çok sayıda ilçede sosyal konut hayata geçirilecek. Bu şehirlerden birinci sırada yer alan İstanbul'da, 100 bin sosyal konut, Asya ve Avrupa yakalarında belirlenecek bölgelerde inşa edilecek.

Ankara'da 30 bin 823 konut, Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Kızılcahamam, Çubuk, Elmadağ, Evren, Güdül, Haymana, Kalecik, Kahramankazan, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar olmak üzere 21 ilçede yapılacak.

İzmir'de ise 21 bin 20 konutun yapılacağı ilçeler, Menemen, Güzelbahçe, Urla, Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Seferihisar ve Selçuk olarak belirlendi.

Bursa'da 17 bin 225 konut, Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde yer alacak.

Konya'da 15 bin konut, Meram, Karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akören, Akşehir, Altınekin, Beyşehir, Cihanbeyli, Çeltik, Çumra, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, Ereğli, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Karapınar, Kulu, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerinde yapılacak.

EVLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SATIŞ FİYATLARI

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamındaki konutlar; 80 ve 65 metrekarelik 2 ayrı 2+1 ve 55 metrekarelik 1+1’lerden oluşacak. Konutların fiyatı ve taksit tutarları İstanbul ve Anadolu illerinde farklı olacak. Anadolu’da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 200 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 650 bin TL’den satışa sunulacak. Anadolu’da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 TL olacak. 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 8 bin 250 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 9 bin 938 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

İstanbul’da 1+1 konutlar 1 milyon 950 bin TL, 65 metrekarelik 2+1’ler 2 milyon 450 bin TL, 80 metrekarelik 2+1’ler ise 2 milyon 950 bin TL’den satışa sunulacak. İstanbul’da 1+1 konutların taksitleri 7 bin 313 TL, 65 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri 9 bin 188 TL, 80 metrekarelik 2+1’lerin taksitleri ise 11 bin 63 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL’A 15 BİN KİRALIK SOSYAL KONUT

Aynı proje kapsamında İstanbul’daki fahiş kira artışlarını dengelemek, vatandaşların kiralık konuta uygun fiyatlarla erişimini kolaylaştırmak için TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. İstanbul’da 100 bin konutun yanı sıra 15 bin de sosyal konut inşa edilecek. Piyasa rayiç bedelinin altında kiraya verilecek bu konutlardan belirlenen kriterlere uygun vatandaşlar faydalanabilecek.