Tokyo'da çekirdek TÜFE sert yükseldi

Çekirdek TÜFE ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,6 arttı. Beklenti yüzde 2,5 yükseliş olacağı yönündeydi.

Taze gıda ve enerji fiyatları dışarıda bırakıldığında ise ağustos ayında tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 arttı.

Tokyo'da manşet enflasyon ağustos ayında yıllık yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.