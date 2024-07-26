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Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseldi

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yüzde 2,2 arttı.

26.07.2024 - 10:06 |
Tokyo'da çekirdek tüketici fiyatları yükseldi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da taze gıda hariç tutularak hesaplanan çekirdek tüketici fiyatları Temmuz ayında beklentilere paralel olarak yüzde 2,2 arttı. Haziran ayında artış yüzde 2,1 olmuştu.

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Temmuz ayında manşet enflasyon da yüzde 2,2 olarak gerçekleşti. Taze gıdanın yanı sıra enerji fiyatlarını da dışarıda bırakan çekirdek TÜFE ise Temmuz ayında yıllık yüzde 1.5 artış ortaya koydu.

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