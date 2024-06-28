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Uzmanpara Tokyo'da tüketici fiyatları arttı
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Tokyo'da tüketici fiyatları arttı

Tokyo'da çekirdek enflasyon Haziran ayında artan yakıt faturaları ve zayıf yenin ithalat maliyetlerini artırmasıyla hızlandı.

28.06.2024 - 09:50 |
Tokyo'da tüketici fiyatları arttı

Tokyo'da çekirdek tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında bir önceki yıla göre %2,1 arttı. Mayıs ayında yıllık artış %1,9 olmuştu. Ekonomistler çekirdek enflasyonun Haziranda %2,0 olmasını bekliyordu.

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Taze gıda ve yakıt maliyetlerinin etkileri hariç tutulduğunda tüketici fiyatları Haziran ayında yıllık yüzde 1,8 arttı. Mayıs ayında artış oranı %1,7 olmuştu.

Verilere göre Tokyo'da hizmet enflasyonu da Mayıs ayındaki %0,7 seviyesinden Haziran ayında %0,9'a yükselerek şirketlerin artan iş gücü maliyetlerini fiyat artışları yoluyla yansıtmaya devam ettiğinin bir işareti oldu.

Analistler, zayıf yenden kaynaklanan maliyet baskılarının önümüzdeki aylarda enflasyonun %2'lik hedefin oldukça üzerinde kalma ihtimalini artırması nedeniyle verilerin Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz oranlarını bu ay kadar erken bir tarihte artırmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

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