Toplam ciro endeksi açıklandı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Eylül ayında yıllık %37,5 arttı.

11.11.2025 - 10:18 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Eylül ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %30,5 arttı, inşaat ciro endeksi %32,8 arttı, ticaret ciro endeksi %41,6 arttı, hizmet ciro endeksi %37,0 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %4,6 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Eylül ayında aylık %4,6 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Eylül ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %2,8 arttı, inşaat ciro endeksi %6,5 azaldı, ticaret ciro endeksi %7,7 arttı, hizmet ciro endeksi %1,9 arttı.

