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13.11.2020 - 10:28 | | AA

Toplam ciro endeksi arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 arttı.

Toplam ciro endeksi arttı
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Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde yıllık bazda yüzde 26,2 artış gösterdi.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, eylülde yıllık bazda sanayi ciro endeksi yüzde 30,9, inşaat ciro endeksi yüzde 23,3, ticaret ciro endeksi yüzde 30,9, hizmet ciro endeksi de yüzde 4,1 artış kaydetti.

Aylık bazda yüzde 3,4 yükseldi

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi eylülde aylık bazda yüzde 3,4 arttı.

Eylülde bir önceki aya göre sanayi ciro endeksi yüzde 3,5, inşaat ciro endeksi yüzde 2,4, ticaret ciro endeksi yüzde 2,9, hizmet ciro endeksi ise yüzde 5,2 artış gösterdi.

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