Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayı toplam ciro endekslerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında yıllık %122,4 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Temmuz ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %122,3, inşaat ciro endeksi %89,4, ticaret ciro endeksi %119,7, hizmet ciro endeksi %142,4 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %1,5 AZALDI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100) 2022 yılı Temmuz ayında aylık %1,5 azaldı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2022 yılı Temmuz ayında aylık hizmet ciro endeksi %0,6 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi %2,6, inşaat ciro endeksi %5,7, ticaret ciro endeksi %1 azaldı.