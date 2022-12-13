Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı toplam ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Ekim ayında yıllık %124,8 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %112,1, inşaat ciro endeksi %113,7, ticaret ciro endeksi %125,9, hizmet ciro endeksi %155,4 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK %3,9 ARTTI



Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2015=100), 2022 yılı Ekim ayında aylık %3,9 arttı.



Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,5, inşaat ciro endeksi %3,9, ticaret ciro endeksi %4,3, hizmet ciro endeksi %3,1 arttı.