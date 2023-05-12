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Toplam ciro endeksi arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı.

12.05.2023 - 10:06 | | İHA
Toplam ciro endeksi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayı ciro endeksleri verisini paylaştı. Buna göre sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2023 yılı Mart ayında yıllık yüzde 59,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Mart ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 42,4, inşaat ciro endeksi yüzde 105, ticaret ciro endeksi yüzde 66,1, hizmet ciro endeksi yüzde 67,5 arttı.

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 4,1 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi 2023 yılı Mart ayında aylık yüzde 4,1 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında 2023 yılı Mart ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,1, inşaat ciro endeksi yüzde 3,1, ticaret ciro endeksi yüzde 4,5, hizmet ciro endeksi yüzde 1 arttı.

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