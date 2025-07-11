Toplam ciro endeksi belli oldu
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mayıs ayında yıllık %41,5 arttı.
11.07.2025 - 10:21 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %29,2 arttı, inşaat ciro endeksi %58,0 arttı, ticaret ciro endeksi %45,4 arttı, hizmet ciro endeksi %45,2 arttı.
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Toplam ciro aylık %5,7 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Mayıs ayında aylık %5,7 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Mayıs ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %5,8 arttı, inşaat ciro endeksi %15,1 arttı, ticaret ciro endeksi %4,9 arttı, hizmet ciro endeksi %4,0 arttı.