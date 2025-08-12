Canlı Borsa
MİLLİYET ANA SAYFA
© Copyright 2025 Milliyet.com.tr | Giriş Yaptığınız taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Geri Dön
UzmanparaToplam ciro endeksi belli oldu
HaberlerUzmanparaToplam ciro endeksi belli oldu

Toplam ciro endeksi belli oldu

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Haziran ayında yıllık %45,0 arttı.

12.08.2025 - 10:12 |
Toplam ciro endeksi belli oldu

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %34,3 arttı, inşaat ciro endeksi %32,6 arttı, ticaret ciro endeksi %53,0 arttı, hizmet ciro endeksi %41,1 arttı.

Haberin Devamı

Toplam ciro aylık %3,6 arttı

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Haziran ayında aylık %3,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,3 arttı, inşaat ciro endeksi %6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi %5,7 arttı, hizmet ciro endeksi %1,1 arttı.

Mezarlıkta yaşıyordu, ölü bulundu! Boynundaki detay dikkat çekti

Mezarlıkta yaşıyordu, ölü bulundu! Boynundaki detay dikkat çekti

Önce bıçakladı, sonra tüfekle öldürdü! Tuğba'nın katil kocası 3 gündür aranıyor

Önce bıçakladı, sonra tüfekle öldürdü! Tuğba'nın katil kocası 3 gündür aranıyor