Toplam ciro endeksi belli oldu
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Haziran ayında yıllık %45,0 arttı.
12.08.2025 - 10:12 |
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi %34,3 arttı, inşaat ciro endeksi %32,6 arttı, ticaret ciro endeksi %53,0 arttı, hizmet ciro endeksi %41,1 arttı.
Toplam ciro aylık %3,6 arttı
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi (2021=100), 2025 yılı Haziran ayında aylık %3,6 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2025 yılı Haziran ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi %3,3 arttı, inşaat ciro endeksi %6,6 azaldı, ticaret ciro endeksi %5,7 arttı, hizmet ciro endeksi %1,1 arttı.